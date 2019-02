ESC-Teilnehmer Cesar Sampson veröffentlichte neuen Song

Vor einem Jahr überraschte Newcomer Cesar Sampson beim Eurovision Song Contest (ESC) mit einer Top-Platzierung für Österreich. Der gebürtige Linzer, der beim Bewerb in Lissabon mit "Nobody But You" den dritten Platz erreichte, bringt heute seine neue Single "Stone Cold" auf den Markt. "Es geht um ein Liebesdilemma", erzählte der Vollblut-Musiker der APA.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Cesar Sampson: "Es geht um ein Liebesdilemma"