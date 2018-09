EU-Urheberrechtsreform: EU-Parlament will Kreative schützen

Das Europaparlament will Kreative im Internet besser schützen. Eine Mehrheit der EU-Abgeordneten votierte am Mittwoch in Straßburg für eine entsprechende Reform des Urheberrechts. Das Votum ist aber nur ein Auftakt für Verhandlungen mit den EU-Staaten, viele Details sind noch offen.

SN/stock.adobe.com/sdecoret Ins Netz gestellte Filme, Musik etc. soll künftig urheberrechtlich geprüft werden.