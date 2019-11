Europäische Theaternacht an 80 Standorten in Österreich

Von der Dramatisierung von Anna Weidenholzers "Der Winter tut den Fischen gut" im steirischen Theater im Kürbis über "König Ubu" im Theater Bodi End Sole in Hallein bis zu "Die Ratten" nach Gerhart Hauptmann im Theater an der Gumpendorfer Straße in Wien: In ganz Österreich können Besucher der Europäischen Theaternacht am 16. November nach dem "pay as you wish"-Prinzip Vorstellungen besuchen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Neben vielen anderen nimmt auch das Burgtheater teil