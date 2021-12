Europäischer Filmpreis: Anthony Hopkins bester Schauspieler

In Berlin wurde Samstagabend der 34. Europäische Filmpreis verliehen - aufgrund der Coronapandemie allerdings erneut in einer Hybridfassung. Viele Akteure waren entsprechend in der Preisgala nur via Zuschaltung vertreten. Als bester Schauspieler wurde dabei wie bereits bei den Oscars Anthony Hopkins für seine Leistung als Demenzkranker in "The Father" ausgezeichnet.

SN/APA/Reuters/Pool/Christian Mang Susanne Bier freut sich - sie hat ihren Preis bereits sicher