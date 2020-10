Europäischer Kinderfilmpreis geht nach Polen

Beim 25. Internationalen Kinder- und Jugendfilmfestival "Schlingel" sind am Samstagabend in Chemnitz die Hauptpreise vergeben worden. Der mit 12.500 Euro dotierte Europäische Kinderfilmpreis ging nach Polen an Marta Karwowska für "Ärger hoch drei" (Original: "Tarapaty 2"), wie die Veranstalter mitteilten. Insgesamt wurden in der zurückliegenden Woche rund 260 Kinder- und Jugendfilme aus aller Welt in Chemnitz und Zwickau präsentiert.

In dem Film wird aus dem Nationalmuseum von Posen ein wertvolles Gemälde gestohlen. Weil die Museumsleiterin, Julkas Tante, verdächtigt wird, müssen Julka, ihr Freund Olek und Felka den wahren Täter finden. Wegen der Corona-Pandemie und steigender Infektionszahlen wurde die Gala fast komplett ins Internet verlegt. Der Hauptpreis der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien ging an "Moon Rock für Monday" von Kurt Martin aus Australien. Darin möchte die unheilbar kranke Monday zum höchsten Berg Australiens, dem Uluru, fahren. Sie ist überzeugt, dass der Moon Rock sie heilen kann. Unterwegs trifft sie auf Tyler, der nach einem Raub auf der Flucht ist. Coronabedingt konnten dieses Jahr viele Filmschaffende nicht nach Sachsen kommen und wurden digital zu Filmgesprächen zugeschaltet. Quelle: Apa/Dpa