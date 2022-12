Europas Kulturhauptstädte 2023 im Porträt: Temeswar, Veszprem und Eleusis

Diversität und Mysterien, Musik und Wein: Timișoara, Veszprém und Eleusis teilen sich 2023 den Titel der Kulturhauptstadt Europas.

Als Kulturhauptstädte Europas wollen 2023 drei eher unentdeckte Perlen Glanz zeigen: Timișoara im Westen Rumäniens, Ausgangspunkt der Revolution 1989, die den Diktator Nicolae Ceaușescu zu Fall brachte; das schmucke Veszprém nahe dem ungarischen Plattensee und die in der Antike für ihre Mysterien berühmte griechische Stadt Eleusis.

In Timișoara, einem Industriemagneten mit 300.000 Einwohnern am Dreiländereck Rumänien-Ungarn-Serbien, wollen die Programmmacher die Diversität zum Leuchten bringen. Neben Rumänen leben in der Stadt mit k. u. k. Flair ethnische Deutsche, Ungarn, ...