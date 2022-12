Europas Kulturhauptstädte 2023 im Porträt: Timișoara, Veszprem und Eleusis

Diversität und Mysterien, Musik und Wein: Timișoara, Veszprém und Eleusis teilen sich 2023 den Titel der Kulturhauptstadt Europas.

Als Kulturhauptstädte Europas wollen 2023 drei eher unentdeckte Perlen Glanz zeigen: Timișoara im Westen Rumäniens, Ausgangspunkt der Revolution 1989, die den Diktator Nicolae Ceaușescu zu Fall brachte; das schmucke Veszprém nahe dem ungarischen Plattensee und die in der Antike für ihre Mysterien berühmte griechische Stadt Eleusis.

Timișoara war auch die Wiege von Stars

In Timișoara, einem Industriemagneten mit 300.000 Einwohnern am Dreiländereck Rumänien-Ungarn-Serbien, wollen die Programmmacher die Diversität zum Leuchten bringen. Neben Rumänen leben in der ...