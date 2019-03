Eva Menasse wird Mainzer Stadtschreiberin 2019

Das kreative Refugium am Marktplatz in Mainz ist der neuen Stadtschreiberin willkommen. "Eine Wohnung ist immer etwas Tolles", sagt die österreichische Autorin Eva Menasse vor der Preisverleihung an diesem Donnerstag (7. März). "Als Schriftstellerin ist man in den Schreibphasen dauernd auf der Flucht vor der Welt."

/dpa/Andreas Arnold Gebürtige Österreicherin bezieht als Mainzer Stadtschreiberin Quartier