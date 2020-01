Ex-Ballettakademiedirektorin mit offenem Brief zur Causa

Nachdem am 20. Dezember der Bericht der Sonderkommission zu den Vorwürfen gegen die Ballettakademie präsentiert und in Folge die Ballettakademiedirektorin Simona Noja-Nebyla abberufen wurde, reagierte die 51-Jährige nun in einem offenen Brief: "Leider hat sich gezeigt, dass anstelle eines Dialogs [...] Entscheidungen getroffen wurden, ohne die beteiligten Personen zu Wort kommen zu lassen."

SN/APA/STEHKADER Simona Noja-Nebyla kritisierte die Arbeit der Kommission