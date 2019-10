Ex-Cream-Schlagzeuger Ginger Baker 80-jährig gestorben

Der ehemalige Cream-Schlagzeuger Ginger Baker ist laut BBC am Sonntag im Alter von 80 Jahren in einem englischen Spital gestorben. 1966 gründete er mit Gitarrenlegende Eric Clapton und dem Bassisten Jack Bruce das Superstar-Trio. Bis zu ihrer Auflösung 1968 brachten Cream Klassiker wie "Sunshine Of Your Love", "White Room" und "Crossroads" heraus.

SN/APA (APA/GETTY)/KEVIN WINTER Ginger Baker wurde 80 Jahre alt