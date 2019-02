Familie Rockefeller spendet 200 Mio. Dollar an MoMA-Museum

Geldsegen für das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA): Die Industriellen-Familie Rockefeller lässt dem weltbekannten Kunstmuseum eine Spende von 200 Millionen Dollar (175 Millionen Euro) zukommen, wie am Dienstag (Ortszeit) mitgeteilt wurde. Es handelt sich um eine der größten Spenden, die jemals an ein Museum gezahlt wurde.

SN/APA (AFP/GETTY)/SPENCER PLATT MoMA kann Rockefeller-Spende gut gebrauchen