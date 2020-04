Fans müssen wegen Coronakrise länger auf "The Batman" warten

Auch Superheld Batman bleibt nicht von der Corona-Krise verschont. Der geplante Film "The Batman" mit Hauptdarsteller Robert Pattinson soll nun erst im Oktober 2021 in die Kinos kommen, wie das Studio Warner Bros. am Montag mitteilte. Ursprünglich war der Start in den USA für Juni nächsten Jahres angesetzt.

SN/APA (AFP/GETTY)/David Livingston Längeres Warten auf Pattinsons Auftritt als Fledermausmann nötig