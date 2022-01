"Fast & Furious" 10 mit Jason Momoa

"Aquaman"-Star Jason Momoa (42) tritt dem Cast für den nächsten "Fast & Furious"-Film bei. "Welcome, Jason Momoa. #F10", hießen die Macher der Action-Serie den Schauspieler am Freitag für den 10. Teil auf Twitter willkommen. Die Action-Fortsetzung "Fast & Furious 9" über schnelle Autos und illegale Straßenrennen, mit Hauptdarsteller Vin Diesel und Michelle Rodriguez, Tyrese, Ludacris und John Cena, war im vorigen Sommer in den Kinos angelaufen.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/F Jason Momoa erstmals bei "Fast & Furious" dabei

Diesel spielte schon in dem Originalfilm im Jahr 2001 mit. Der frühere Star der Serie, Paul Walker, war 2013 bei einem Auto-Unfall ums Leben gekommen. Nach fünf "Fast & Furious"-Folgen soll US-Regisseur Justin Lin (50) auch die letzten beiden geplanten Filme (10 und 11) der Action-Serie inszenieren. Der nächste Teil soll im Mai 2023 erscheinen. Im Laufe der Jahre mischten viele Hollywood-Stars in Teilen der Serie mit, darunter Dwayne Johnson, Kurt Russell, Helen Mirren, Gal Gadot und Charlize Theron. Momoa ist vor allem als "Aquaman"-Held in verschiedenen Filmen bekannt. Er hatte auch Auftritte in TV-Serien wie "Baywatch", "Stargate Atlantis" und "Game of Thrones".