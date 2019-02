Felix Mitterers ?Märzengrund? ist "Hörspiel des Jahres"

"Märzengrund" von Felix Mitterer in einer Inszenierung von Martin Sailer ist am Freitagabend im Wiener RadioKulturhaus als "Hörspiel des Jahres 2018" ausgezeichnet worden. Es konnte sich bei der Publikumswahl gegen 22 andere Neuproduktionen durchsetzen. Der "Hörspielpreis der Kritik" geht an "Die Kochastronautin" von Mariola Brillowska, als "Schauspielerin des Jahres" wurde Sylvie Rohrer geehrt.

SN/APA/ROBERT JAEGER Felix Mitterer erzählt Geschichte eines Aussteigers