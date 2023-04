"Fest der Freude" heuer mit Konstantin Wecker

Am Wiener Heldenplatz wird am 8. Mai zum elften Mal das "Fest der Freude" über die Bühne gehen. Das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) gedenkt dabei der Opfer des Nationalsozialismus und feiert die Befreiung Österreichs von der NS-Terrorherrschaft. Auftreten wird dabei unter anderem der deutsche Sänger Konstantin Wecker. Auch die Wiener Symphoniker sind wieder mit dabei. Am Tag davor findet die jährliche Befreiungsfeier im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen statt.

Am Heldenplatz wird wieder der Befreiung vom NS-Terror gedacht

Inhaltlich widmet sich das Fest der Freude heuer dem Schwerpunkt Zivilcourage, wie am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt wurde. Auf dem Programm steht eine Rede der Zeitzeugin Anna Hackl. Die Oberösterreicherin nahm gemeinsam mit ihrer Familie im Nationalsozialismus zwei aus dem Konzentrationslager geflüchtete sowjetische Soldaten auf und versteckte sie bis Kriegsende vor der SS. Das Fest beginnt am Montag, den 8. Mai, um 19.30 Uhr. Es wird live auf ORF III und auf den Online-Kanälen des Mauthausen Komitees übertragen. Am Tag davor, also am Sonntag (7. Mai), jährt sich die Befreiung des KZ Mauthausen zum 78. Mal. Aus diesem Anlass findet dort ab 11.00 Uhr wieder die internationale Befreiungsfeier - mit einem großen Gedenkzug - statt. Es handelt sich laut Mauthausen Komitee um die größte derartige Veranstaltung europaweit. (S E R V I C E - Web: http://www.festderfreude.at/ )