Festival Carinthischer Sommer bedauert Subventionskürzung

Der Carinthische Sommer muss für die Saison 2018 abermals Subventionskürzungen hinnehmen. Die Kärntner Landesregierung hatte bei ihrer Regierungssitzung eine Summe von nur mehr 380.000 beschlossen, wie die "Kleine Zeitung" berichtet hatte. Das sind 20.000 Euro weniger als in den vergangenen beiden Jahren. Das Festival bedauerte in einer Aussendung am Donnerstag das Vorgehen des Landes.

"Unerfreulich" ist für Intendant Holger Bleck vor allem die Vorgehensweise. Demnach habe man erst aus der Zeitung über die Subventionskürzung erfahren. Dies sei, wie Bleck anmerkte, "keine Begegnung auf Augenhöhe, sondern zeugt von einem eher feudalen Rollenbild von Landesherr und Untertan und den Künstlern als unterhaltsame Narren am Hofe der Mächtigen". Die Subventionen des Landes Kärnten für das Klassik-Festival waren in den vergangenen Jahren kontinuierlich gekürzt worden. Grund dürften Einsparungen des Veranstalters selbst sein: 2018 steht keine Kirchenoper auf dem Programm, die Mietkosten für das Festival konnten gegenüber dem Vorjahr um 20.000 Euro verringert werden. "Es ist nicht gerade motivierend, wenn solche Bemühungen und Erfolge mit Budgetkürzungen vom Land Kärnten bestraft werden", hieß es dennoch. (APA)