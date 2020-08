Festival in Hamburg lädt Kabarettistin Lisa Eckhart wieder ein

Nach der Absage an Lisa Eckhart hat das Literaturfestival Harbourfront die österreichische Kabarettistin erneut eingeladen. Die Entscheidung der Veranstalter, Eckhart auszuladen, hat für Kritik gesorgt.

Lisa Eckhart soll an einem anderen Ort auftreten

"Wir würden uns freuen, wenn Frau Eckhart die Einladung annimmt", sagte Festivalleiter Nikolaus Hansen der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Die vier Lesungen im Wettbewerb um den Klaus-Michael Kühne-Preis sollen nun nicht mehr wie geplant im Nochtspeicher, sondern an einem anderen Ort stattfinden. Verlag und Management von Lisa Eckhart hatten angekündigt, sich im Laufe der Woche zu diesem Vorschlag zu äußern.

Lisa Eckhart sollte als eine von acht Kandidatinnen und Kandidaten für den Klaus-Michael-Kühne-Preis, der für den besten Debütroman vergeben wird, am 14. September im Nochtspeicher auftreten. Nachdem der Betreiber des Veranstaltungsortes Sicherheitsbedenken im Falle eines Auftritts Eckharts formuliert hatte, hatte das Festivalteam sie ausgeladen. Kritiker werfen der Kabarettistin vor, rassistische und antisemitische Klischees zu bedienen.

Nach Ausladung hagelte es Kritik von mehreren Seiten

PEN-Präsidentin Regula Venske hatte die Ausladung der Kabarettistin am Montag kritisiert. "Wir kennen und schätzen uns in Hamburg nun schon seit vielen Jahren, und ich weiß, dass Euch die Literatur und die Meinungsfreiheit am Herzen liegen", heißt es in einem offenen Brief an die Festivalleitung sowie an den Nochtspeicher. "Wie viele andere aber bin ich ob der Ausladung Lisa Eckharts bestürzt. Das kann und darf nicht die Ultima Ratio in dieser Angelegenheit sein!", heißt es in dem Brief weiter.

"Ob die Gewalt von rechten oder linken Extremisten, von religiösen Eiferern oder Psychopathen angedroht wird: Wir dürfen uns ihr nicht in vorauseilendem Gehorsam beugen", schreibt Venske weiter. Es könne sein, dass der Nochtspeicher unter den gegebenen Umständen nicht der geeignete Ort für diese Veranstaltung sei. Man könne die Kandidatin aber auch zum Beispiel per Online-Schalte einbeziehen.

Es könne auch nicht sein, dass sich für einen Preis Nominierte ihre Konkurrenten selbst aussuchen. "Wer mit einem Kollegen, einer Kollegin nicht auftreten will, muss selbst zu Hause bleiben und kann nicht dem Veranstalter vorschreiben, mit wem er oder sie zu lesen bereit ist oder wer weiter im Rennen bleiben darf", heißt es. Gerade am Umgang mit "trivialeren" Kunsterzeugnissen zeige sich, wie es um Demokratie und Meinungsfreiheit steht.

Quelle: APA