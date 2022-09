Festival Supergau: Rückblick, Ausblick und ein Zwischenstopp an der Bar

Eigentlich will das Outdoor-Festival Supergau in zweijährigem Rhythmus die Salzburger Gaue bespielen: Zwischendurch eröffnet Organisatorin Tina Heine eine temporäre Superbar in der Stadt Salzburg.

SN/land salzburg/neumayr/leopold 2023 wird der Lungau zum Festivalbezirk: LR Heinrich Schellhorn und Tina Heine mit „Supergau“-Plan.