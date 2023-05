Festivalveranstalter kämpfen mit Preissteigerung

Mit dem Nova Rock und dem Frequency erwarten auch in diesem Jahr zwei traditionelle große Festivals tausende Musikfans, mit dem Lido Sounds ist eine neue dreitägige Veranstaltung dazugekommen. Gab es nach der pandemiebedingten Zwangspause einen Mangel an Personal, so sind die Organisatoren heuer mit der allgemeinen Preissteigerung konfrontiert. "Wir spüren sie in allen Bereichen stark und sogar ziemlich heftig", sagte Nova-Rock-Intendant Ewald Tatar.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Nova-Rock-Chef Tatar investiert auch heuer wieder ins Gelände