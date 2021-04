Festwochen Gmunden: Mit Thomas Bernhard und Ex-Burgtheater-Chefs am Traunsee an Bord

Bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden ist man trotz Corona zuversichtlich und schaut schon in das nächste Jahr, wenn die ehemalige Burgtheater-Direktorin Karin Bergmann an Bord kommt.

Mit einer Personalie weisen die Salzkammergut Festwochen Gmunden über die Corona-Unsicherheit für die heurige Sommersaison hinaus: Karin Bergmann, von 2015 bis 2019 erste Frau an der Spitze des Burgtheaters, wird ab 2022 für das Programm von "Literatur und Theater" beim Festival am Traunsee zuständig sein. Sie wolle dann unter anderem "ein Late-Night-Format" umsetzen und im Theater neben Klassikern die "Zeitgenossenschaft etablieren", sagte Bergmann am Freitag. Ideen habe sie außerdem auch für die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024.

