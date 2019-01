Film "Green Book" gewann Produzenten-Preis

Das Drama "Green Book" über die Trennung von Schwarzen und Weißen in den USA hat den Produzenten-Preis als bester Film gewonnen und damit beste Chancen auf einen Oscar. Mahershala Ali spielt in der Biografie einen schwarzen Jazz-Pianisten, der in den 1960er Jahren mit seinem weißen Chauffeur (Viggo Mortensen) durch die Südstaaten reist.

SN/APA (AFP)/CHRIS DELMAS Mahershala Ali spielt die Hauptrolle in dem nun prämierten Film