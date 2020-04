Filmfestival Cannes findet heuer in anderer Form statt

Das Filmfestival Cannes wird heuer definitiv nicht in der ursprünglichen Form stattfinden. Nach der gestrigen Rede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron sei die angedachte Verschiebung auf Ende Juni oder Anfang Juli keine Option mehr, hieß es am Dienstag in einer Presseerklärung des Festivals.

SN/APA (AFP)/ANTONIN THUILLIER Die weltberühmten Palmen bleiben vorerst unter Verschluss