Filmfestspiele von Venedig starten wohl mit weniger Stars

Am Mittwoch starten am Lido von Venedig die Filmfestspiele in ihre 80. Ausgabe. Zum Auftakt wird die italienische Regielegende Liliana Cavani mit einem Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk gewürdigt. Dem schließt sich dann ein Wettbewerb um die heurigen Trophäen an, der am 9. September entschieden wird. Im Rennen sind hier neue Arbeiten etwa von Sofia Coppola ("Priscilla"), David Fincher ("The Killer") oder Ryusuke Hamaguchi ("Aku wa sonzai shinai").

Österreich kann mit der Koproduktion "Die Theorie von allem" von Timm Kröger hoffen, an einer Ehrung partizipieren zu können. Wenig Hoffnung gibt es indes auf eine große Stardichte bei den Festspielen, werden aufgrund des seit Wochen anhaltenden Streiks in der Traumfabrik doch viele US-Stars heuer den Lido boykottieren. Emma Stone wird etwa trotz Premiere ihres Films "Poor Things" von Kultregisseur Yorgos Lanthimos ebenso wenig erwartet wie Bradley Cooper, der seinen "Maestro" über Leonard Bernstein vorstellt.