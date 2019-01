Filmregisseur Jonas Mekas 96-jährig gestorben

Der in Litauen geborene US-Filmregisseur Jonas Mekas, eine der großen Figuren des Avantgardefilmes, ist am Mittwoch im Alter von 96 Jahren in New York gestorben. John Mhiripiri, Direktor der von Mekas mitbegründeten Anthology Film Archives, bestätigte den von mehreren US-Medien gemeldeten Tod.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/MICHAEL L Mekas gestaltete auch zwei Viennale-Trailer