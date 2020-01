Finale im Prozess gegen Ex-Burgtheater-Geschäftsführerin

Am Wiener Landesgericht wird am Montag der Prozess gegen die ehemalige kaufmännische Burgtheater-Geschäftsführerin Silvia Stantejsky fortgesetzt. Bei plangemäßem Verhandlungsverlauf wäre nach der noch ausständigen Befragung von zwei Zeugen mit der Beratung des Schöffensenats über Schuld und Strafe zu rechnen. Das Urteil könnte in diesem Fall in den Nachmittagsstunden verkündet werden.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Stantejsky droht mehrjährige Haftstrafe