Flächen, Linien, Leere und Fülle: Albertina zeigt Jungwirth

"Wenn man sagt, Martha Jungwirth ist mit Mitte 70 plötzlich ein Shootingstar, ist das vor allem als Kritik an all jenen zu verstehen, die da etwas übersehen haben", zeigte sich Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder anlässlich der Presseführung zur Retrospektive der Wiener Künstlerin selbstkritisch. "Ich fühle mich denkbar schlecht", so Schröder. Eröffnet wird die Schau am Donnerstagabend.

Bei der Jurysitzung zum Oskar-Kokoschka-Preis, der am morgigen Donnerstag an die Künstlerin verliehen wird, habe er Jungwirth vorgeschlagen und sei auf große Resonanz gestoßen. "Noch nie in den 20 Jahren, in denen ich dabei bin, hat eine Sitzung so kurz gedauert", streute Schröder der 1940 geborenen Künstlerin, die er in dieser Hinsicht mit ebenfalls spät im Leben zu Ruhm gekommenen Künstlern wie Matisse, Kandinsky oder Emil Nolde verglich, Rosen. Der Umstand, dass die Schau nicht in den Tietze-Galleries für Grafiken und Zeichnungen sondern in der Pfeilerhalle gezeigt werde, sei der "Monumentalität" von Jungwirths Arbeiten geschuldet.

Die Ausstellung führt den Besucher anhand von rund 50 Arbeiten durch Jungwirths Werk, beginnend mit abstrakten Landschafts-Aquarellen aus den 1960er Jahren über ihre berühmte Auseinandersetzung mit einem Geschirrspüler ("Indesit", 1975), die sowohl als Bleistift-Zeichnung als auch als Pastell-Werk zu sehen ist. Für Schröder ein "Blick in die Eingeweide der Maschine". In den 1980er Jahren wurden die Arbeiten größer, doch blieb Jungwirth dem Papier weitgehend treu. "Sie nimmt die Wirklichkeit mit viel Empathie auf und verändert sie im Prozess des Schaffens", so Schröder. Jungwirth lasse die Gefühle, die Menschen, Landschaften oder Gegenstände in ihr auslösen, in ihr Werk einfließen.

Zusehends intensiver werden die Farben Ende der 1980er Jahre, bevor in den 1990er Jahren Reisen nach Istrien, Mexiko oder Griechenland zu besonders kraftvollen Werkzyklen führten. Viele der gezeigten Arbeiten stammen übrigens aus der nun in der Albertina beheimateten Sammlung Essl, etwa der Zyklus "Spittelauer Lände" aus dem Jahr 1993, in der sich der Atelier-Ausblick auf Verkehr und Flakturm erahnen lässt.

Beschlossen wird die Schau mit den jüngsten Arbeiten, in denen Jungwirth sowohl den Untergrund (Karton statt Papier) wechselte als auch das Farbmaterial. So entstanden deutlich plastischere Arbeiten in Öl, die etwa die Unruhen in der Türkei ("Istanbul", 2017) zum Inhalt haben oder sich mit Vladimir Nabokov auseinandersetzen. Ein ständiges "Hinterfragen von Flächen und Linien" ist Jungwirths Werk für Kuratorin Antonia Hoerschelmann. Die Arbeiten bewegten sich "im Spannungsfeld von Leere und Fülle". Dieses Spannungsfeld kann man ab 16. März auch in der Galerie Krinzinger ausloten, die Martha Jungwirth eine Ausstellung widmet.

