Bis zu 300 Teilnehmer erwarten die Erfinderinnen des Festivals Flavourama am Wochenende. Sie machen Salzburg zur Streetdance-Metropole.

Der Wettbewerb ist hart, die Regeln sind streng, und der Name des Ganzen klingt immer noch martialisch: Wenn Gegner im Streetdance gegeneinander antreten, fechten sie sogenannte Battles aus. Zwei gegen zwei in der Disziplin Hip-Hop, und Einzeltänzer gegen Einzeltänzer in ...