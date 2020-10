Flexibilität hat sich in Verzweiflung verwandelt

Obwohl Kulturveranstalter aufwendige Präventionskonzepte erstellt und eingehalten haben, werden sie gesperrt.

Üblicherweise beginnt Mario Steidl in diesen Tagen den späten Sommer des kommenden Jahres zu planen. Da findet das Jazzfestival Saalfelden statt, eine der weitum wichtigsten Kulturveranstaltungen. Noch weiß wegen Corona niemand, was nächstes Jahr sein wird. Aber nicht deshalb plant er noch nichts. Er hat keine Zeit. "Ich kann mit guten Gewissen nicht einmal ein Programm für den Dezember machen", sagt Steidl über das Saalfeldener Kunsthaus Nexus, das er leitet. Das Veranstaltungsverbot, das seit einer Woche in vier Salzburger Bezirken ...