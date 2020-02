For-Forest-Kunstinstallation sorgt weiterhin für Diskussion

Die Kunstinstallation "For Forest" ist seit Oktober 2019 zwar aus dem Klagenfurter Fußballstadion verschwunden, sorgt aber weiterhin für Diskussionen. Dabei geht es um Geld, und zwar um viel Geld: Initiator Klaus Littmann hat seinen ehemaligen Geschäftspartner Herbert Waldner geklagt, er fordert 39.000 Euro ein. Ein erster Verhandlungstermin am Landesgericht Klagenfurt wurde am Montag vertagt.

SN/APA (Archiv)/WOLFGANG HUBER-LANG For Forest war bis Oktober 2019 im Wörthersee-Stadion zu sehen