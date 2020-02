"For Forest": Nun klagt auch Littmann Forderung ein

Der Prozessreigen nach der Kunstinstallation "For Forest", dem "Wald" im Klagenfurter Stadion, nimmt kein Ende. Im November hatte eine Klage eines Transporteurs gegen die Projektgesellschaft mit einem 10.000 Euro-Vergleich geendet. Unter den Klägern in weiteren, anhängigen Zivilverfahren befindet sich nun auch Initiator Klaus Littmann, berichtete die "Kleine Zeitung" am Freitag.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Klaus Littmann im Sommer vor der Kunstinstallation "For Forest"