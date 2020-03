Forderung nach Maßnahmenpaket für Kulturschaffende

Im einem offenen Brief an Bundesregierung, Landeshauptleute und die Bereichssprecher der Parlamentsparteien hat die IG Autorinnen Autoren am Sonntag ein Maßnahmenpaket für die Bereiche Kunst, Kultur und Medien gefordert. Das angekündigte Wirtschaftshilfepaket müsse hier auch den vielen Einzelunternehmen zugutekommen, für diese gehe es "um die Erhaltung der betrieblichen und persönlichen Existenz".

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Krisenfonds für Kunst- und Kulturressort gefordert