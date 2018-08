Forum Alpbach: Schmerzensmann und Meeres-Umami

Das Forum Alpbach öffnet sich in Richtung Kunst und Kultur. Am Mittwoch führte Theatermacher Martin Kušej einen ganzen Tag lang Gespräche mit Grenzgängern.

"Fleiiiiiiisch!", entfährt es Flatz. Ein Schrei, volle Attacke! Selbst im sachlichen Funktionsambiente des Congress Centrum Alpbach bringt den Aktionskünstler die Erinnerung an seine legendäre Performance von 2001 noch in Wallung. Er selbst hat sich damals in Jesus-Pose an einen Kran hängen und eine Kuh per Helikopter vom Himmel fallen lassen.