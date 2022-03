Fotohof-Leiterin gewinnt Preis für Architekturbilder

Nadine Weixler ist die erste Preisträgerin des BIG-Nachwuchspreises für Architekturfotografie. Die 34-jährige leitet seit vergangenem Sommer als erste Frau in seiner 40-jährigen Geschichte den Salzburger Fotohof. Der Nachwuchspreis wird von der Bundesimmobiliengesellschaft in Kooperation mit der Messe Foto Wien vergeben. Gewürdigt werden herausragende junge fotografische Positionen, die sich in ihrem Schaffen mit Architektur auseinandersetzen.

"Beim Fotografieren fällt mein Blick oft auf Szenen aus dem mich umgebenden Alltag. Die gebaute menschliche Umwelt stellt hier die Bühne dieser Bilder dar", ...