Frankreichs Kulturminister äußert sich zu Polanski-Debatte

Zum Start seines Films "J'accuse" ist Regisseur Roman Polanski in Frankreich mit neuen Vergewaltigungsvorwürfen konfrontiert. Nun hat sich Kulturminister Franck Riester in die Debatte eingeschaltet: "Genie ist keine Garantie für Straffreiheit", sagte er am Donnerstag in Paris bei einer Debatte zur Gleichberechtigung im Film, ohne den polnisch-französischen Regisseur namentlich zu nennen.

SN/APA (AFP/Archiv)/THOMAS SAMSON Kinostart von Polanskis neuem Film wurde begleitet von Frauenprotesten