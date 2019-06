Franz-Kafka-Literaturpreis geht an Franzosen Pierre Michon

Der Franz-Kafka-Preis für Literatur geht in diesem Jahr an den französischen Schriftsteller Pierre Michon. Das teilte die Jury am Mittwoch in Prag mit. Die Franz-Kafka-Gesellschaft vergibt den Preis an Gegenwartsautoren, die sich mit ihrem Werk für Humanität und Toleranz gegenüber anderen Kulturen einsetzen.

SN/APA (AFP)/FRANCOIS GUILLOT Der französische Autor bekommt 8.800 Euro Preisgeld