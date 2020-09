Franz Welser-Möst mit oö. Landesverdienstkreuz ausgezeichnet

Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat Franz Welser-Möst das "Verdienstkreuz des Landes Oberösterreich für Kunst und Kultur" am Sonntag in Linz bei einer Feierstunde zum 60. Geburtstag des Dirigenten verliehen. "Franz Welser-Möst setzt musikalisch Maßstäbe, von Cleveland bis Wien", betonte Stelzer in einer Presseaussendung. Als Laudator des Musikdirektors des Cleveland Orchestra fungierte der ehemalige Vorstand der Wiener Philharmoniker Clemens Hellsberg.

Quelle: APA