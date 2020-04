Französische Musiker bringen "Corona-Album" heraus

Mit Musik durch die Coronakrise: 33 französische Künstler haben am Mittwoch ein Album gegen den Blues veröffentlicht. In Frankreich bekannte Künstler wie Arthur H, Malik Djoudi und Etienne de Crecy haben Stücke beigesteuert. Das Album nennt sich "Music for containment" (Musik für die Ausgangssperre), eine Anspielung auf das seit mehr als drei Wochen geltende Ausgehverbot in Frankreich.

SN/APA (AFP)/GUILLAUME SOUVANT Arthur H und Kollegen wollen das Daheimbleiben erleichtern