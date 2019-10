Französischer Autor Pierre Michon erhielt Franz-Kafka-Preis

Der französische Autor Pierre Michon (74) ist am gestrigen Dienstag in Prag mit dem Franz-Kafka-Preis ausgezeichnet worden. Neben einer Bronze-Statue, die eine Miniatur-Ausgabe des Kafka-Denkmals in Prag darstellt, sind mit dem Preis auch 10.000 US-Dollar (rund 9.000 Euro) verbunden.

SN/APA (AFP)/MICHAL CIZEK Michon ist der 19. Träger der Auszeichnung