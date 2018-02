Französischer Jazz-Geiger Didier Lockwood ist tot

Der französische Jazz-Geiger Dider Lockwood ist tot. "Seine Ehefrau, seine drei Töchter, seine Familie, seine Mitarbeiter und seine Plattenfirma haben den Schmerz, das brutale Verschwinden von Didier Lockwood in seinem 63. Lebensjahr bekanntzugeben", teilte der Agent des Musikers am Sonntag mit. Am Samstagabend war Lockwood laut französischen Medien noch bei einem Konzert in Paris aufgetreten.

SN/APA (AFP)/JOEL SAGET Lockwood wurde 62 Jahre alt