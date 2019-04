Frauen bekräftigten Vorwürfe gegen August Kuhn in Causa Erl

In der Causa Festspiele Erl sieht sich der frühere künstlerische Leiter Gustav Kuhn weiter mit massiven Anschuldigungen konfrontiert: Jene Künstlerinnen, die Kuhn im Vorjahr in einem offenen Brief sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, bekräftigten diese Anschuldigungen am Dienstag in ihren Aussagen vor der in der Causa eingesetzten Gleichbehandlungskommission im Bundeskanzleramt.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/JOHANN GR Die Vorwürfe gegen Kuhn wurden vor einer Kommission bekräftigt