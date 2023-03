Frauentag: Pionierinnen im Fokus von Museen und Fernsehen

Den 112. Internationalen Frauentag am 8. März nutzen Kulturinstitutionen, um den Fokus auf die großen Frauen der Vergangenheit zu richten. Während die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) auf die Frauen im Prunksaal aufmerksam macht, setzen mehrere Sender rund um den Frauentag Schwerpunkte auf historische Pionierinnen und die heutigen Lebensrealitäten von Frauen.

Unsichtbare und sichtbare Frauen im Prunksaal beleuchtet die ÖNB am Frauentag bei kostenlosen Sonderführungen - unter ihnen etwa Maria Theresia, Maria von Burgund oder Bertha von Suttner. Bei einer ebenso kostenlosen Führung im Wiener Literaturmuseum werden österreichische Schriftstellerinnen von Ida Pfeiffer bis Elfriede Jelinek in den Mittelpunkt gerückt. Im Haus der Geschichte Österreich (hdgö) ist der Eintritt am Frauentag frei, bei einer Kuratorinnenführung um 16.30 Uhr werden Besucherinnen und Besucher die feministischen Kämpfe um 1918 nähergebracht.

Auch an der Wissenschaft geht der Frauentag nicht spurlos vorüber: Die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ehrt mit der Berta Karlik Lecture um 17.30 Uhr die Leistungen der Physikerin, die als erste Frau Mitglied der ÖAW wurde. Vier weibliche Mitglieder werden anschließend ihre Forschungsfelder vorstellen.

Den Frauentag gibt es auch zum Hören und Sehen: Starke Frauen sind im ORF Thema: Der "kulturMontag" in ORF 2 widmet sich am 6. März um 23.15 Uhr der Filmpionierin Luise Fleck, die "kreuz und quer"-Neuproduktion "Menschenskind" setzt sich am 7. März um 22.35 Uhr mit gesellschaftlichen Vorstellungen, Rollenmustern und Konventionen rund um Elternschaft und Familie auseinander. Der Iran ist in der "WELTjournal"-Reportage "Iran - Frauen, Leben, Freiheit" am Frauentag um 22.30 Uhr Thema. Auch die "ORF III Donnerstag Nacht" steht am 9. März ganz im Zeichen des Frauentags: U.a. mit der Premiere von "Angelika Niedetzky - Der schönste Tag!" um 21.55 Uhr sowie "Starke Stimmen, Starke Frauen" im "Soundcheck Österreich" um 22.50 Uhr.

Auch bei der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe steht das weibliche Geschlecht im Zentrum: So etwa in "Endlich frei!" am 7. März ab 20.15 Uhr, wobei Frauen in SAT.1 Österreich darüber berichten, wie sie sich aus Gewaltsituationen freikämpften. In der Puls 4-Doku "Kampfzone Frauenkörper" am 9. März um 20.15 Uhr erzählen Frauen anschließend über ihren Schwangerschaftsabbruch. ServusTV zeigt am 6. März ab 20.15 Uhr in den "Bergwelten" starke Frauen, die ihre Spuren in den Dolomiten hinterlassen haben.

33 Sendungen widmet Ö1 dem Thema. Die Revolution im Iran und die iranischen Frauen beleuchtet etwa "Tao - aus den Religionen der Welt" am 4. März um 19.05 Uhr. "Frauen mit Courage" - etwa die Psychoanalytikerin und Zeitzeugen Erika Freeman und die "erste Filmregisseurin" Käthe Kratz - stehen von 6. bis 9. März um 9.30 Uhr im Mittelpunkt des "Radiokolleg". Mit Literatur befasst sich "Du holde Kunst" am 19. März - Burgschauspielerin Birgit Minichmayr liest ab 8.15 Uhr bisher unveröffentlichte Gedichte der vergessenen österreichischen Autorin Maria Lazar, mit deren Nachlass sich am 12. März ab 20.15 Uhr bereits die "Tonspuren" beschäftigen.