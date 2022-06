Freiluftsaison: Kunst lockt an die frische Luft

Mit Pandemie und Klimawandel ist die Freude an Kultur im Freien größer geworden als die Angst vor Regen.

In Wien hat die Freiluftsaison am Dienstagabend begonnen, in anderen Bundesländern sind sommerliche Programme für Kunst und Kultur unter freiem Himmel fertig. In Linz zum Beispiel wird der sanierte Musikpavillon im Donaupark ab 8. Juni an 38 Sommerabenden mit Literatur und Musik gefüllt. Die heurige Saison beginne mit drei "Acoustic Qlash"-Mittwochen vom Kulturverein JunQ.at, kündigte Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) am Dienstag an. An Donnerstagen wird Blasmusik geboten, Sonntage sind für Jazz reserviert - beginnend mit der Reihe Women in Jazz 2.0. ...