Frequency-Auftakt bei strahlendem Sonnenschein

Bei strahlendem Sonnenschein ist vor den ersten Konzerten am Frequency die Anreise der Besucher am Donnerstag in vollem Gange gewesen. Das Rote Kreuz musste bereits vereinzelt Festivalbesucher versorgen, großteils wegen kleineren (Schnitt-)Verletzungen und Insektenstichen. 14 Gäste wurden ins Spital gebracht. Aus polizeilicher Sicht verlief die Anreise zum Gelände bisher ruhig.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Frequency mit elektronischer und analoger Musik