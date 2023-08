Friedenspreis: Kehlmann wird Laudatio für Rushdie halten

Daniel Kehlmann wird im Herbst die Laudatio auf den heurigen Friedenspreisträger Salman Rushdie halten. Das teilte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mit. Die beiden Schriftsteller gelten seit vielen Jahren als eng befreundet. Der 76 Jahre alte Rushdie, der im vergangenen Sommer bei einem Attentat schwer verletzt wurde, bekommt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung am 22. Oktober in der Frankfurter Paulskirche verliehen.

BILD: SN/APA/DPA/BERND VON JUTRCZENKA Kehlmann und Rushdie (hier 2017) sehen sich in Frankfurt wieder

Rushdie war während eines Vortrags im vergangenen Sommer in den USA mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Er ist seitdem auf einem Auge blind. Der Angriff kam mehr als 30 Jahre, nachdem der frühere Revolutionsführer im Iran, Ayatollah Chomeini, wegen Rushdies Roman "Die satanischen Verse" 1989 per Fatwa zur Ermordung des Autors aufgerufen hatte. Bestsellerautor Kehlmann ("Die Vermessung der Welt") hatte die Entscheidung des Stiftungsrats auch als "Zeichen der Solidarität" bezeichnet. "Wenn man so lebt, dass das Leben bedroht ist, dann ist das keine leere Geste, dann heißt das etwas. Und alles, was den Umstand hervorhebt, dass er ein wirklich ganz großer Schriftsteller ist, ein richtungsweisender Schriftsteller seiner Generation und unserer Zeit, das ist auch ganz wichtig", sagte der 48-Jährige im Juni in der 3sat-Sendung "Kulturzeit".