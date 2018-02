Fünf BAFTAS für besten Film "Three Billboards"

Das britisch-amerikanische Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ist der große Gewinner bei den als BAFTAS bekannten Britischen Filmpreisen, die am Sonntag in London verliehen wurden. Vor den Augen von Prinz William und seiner hochschwangeren Frau Kate erhielt der neunmal nominierte Film in der Londoner Royal Albert Hall fünf Trophäen.

SN/APA (AFP)/BEN STANSALL "Three Billboards..." räumte bei den BAFTAS ab