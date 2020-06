"Ich will so schnell wie möglich einen Kulturbetrieb wie vor der Coronazeit", versichert Staatssekretärin Mayer. Aber das wird dauern.

Die Pressekonferenz über die ab September geltenden Bedingungen für Kunst und Kultur dürfte nächste Woche weitere Lockerungen bringen. Geht die Tendenz in Richtung weiterer Öffnung? "Ja, das kann man vorwegnehmen", sagte Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Freitag in einer Videokonferenz ...