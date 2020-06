Sammelspaß auch ohne Europameisterschaft: Tschutti Heftli präsentiert die Sonderedition "Heimspiel", Panini hat ein "Preview-Album".

Keine Meisterschaftsspiele, die Europameisterschaft abgesagt, die Champions League unterbrochen: Oh (Fußball-)Gott: Was haben passionierte Fans in Zeiten des coronabedingten Lockdowns bloß getan? Sie griffen zum Strickzeug und fertigten sich textile Mini-Fußballfelder an - mit Handschuhen freilich, denn sicher ist sicher. ...