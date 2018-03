Gabalier blitzte am OGH gegen Konzerthaus-Chef ab

Schlagersänger Andreas Gabalier muss behandelt werden wie ein Politiker - jedenfalls dann, wenn er beleidigt klagt wegen Kritik an seinen Haltungen und Aussagen.

Andreas Gabalier, selbst ernannter "Volks Rock 'n' Roller" fühlte sich ins rechte Eck gestellt und beleidigt. Also klagte er im vergangenen Jahr den Chef des Wiener Konzerthauses Matthias Naske. Nun ist Gabalier mit dieser Klage endgültig abgeblitzt.

Begründung in Kurzversion: Gabalier muss sich Kritik gefallen lassen, weil er sie auch selbst austeilt und so am öffentlichen Diskurs teilhat. Es geht dabei freilich nicht um seinen Musikstil, sondern um seine Haltung und Aussagen zu gesellschaftspolitischen Themen.

"Man muss wissen, wer Gabalier ist, wofür er steht"

Grund der Klage des ehemaligen Jusstudenten Gabalier war ein Interview mit Naske. In diesem Gespräch war der Konzerthaus-Chef unter anderem gefragt wurde, was er davon halte, dass Gabalier im Goldenen Saal des Musikvereins aufgetreten ist. "Ich glaube, das war einfach ein Fehler. Wir hätten das nicht gemacht", sagte Naske. Begründet hatte Naske das damit, dass "das Signale" seien". "Man muss wissen, wer Gabalier ist, wofür er steht, und dann abwägen."

Gabalier steht seit Jahren für massentauglichen Pop-Schlager, dessen musikalische Basis sich oft auf volkstümliche Elemente stützt. Damit ist der 33-jährige Gabalier seit Jahren äußerst erfolgreich und füllt größte Hallen. Dokumentiert hat Gabalier auf der Bühne und auch in Interviews dabei stets ein konservatives Weltbild.

Darauf bezog sich Naske in dem Interview, wenn er sagt, man treffe als Veranstalter mit der Erstellung eines Programmes auch "gesellschafts- und kulturpolitische Aussagen, so harmlos ist das nicht."

Alte Bundeshymne und "Gender Wahnsinn"





Solche Aussagen trifft auch Gabalier. Unter anderen bezog er umstrittene Positionen zur Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Er sprach etwa von "Gender Wahnsinn". Beim Formel 1 Grand Prix in Spielberg intonierte er 2014 die österreichische Bundeshymne - allerdings in der alten Version, in der nur "große Söhne", nicht aber "Töchter" besungen werden. Mit acht habe er den Text so in der Schule gelernt und also habe er "keine Veranlassung, ihn anders zu singen.

"Der Sänger irrt"

Unter anderem auf solche Äußerungen bezieht sich nun das Urteil des Oberste Gerichtshofs, mit dem die Klage Gabaliers auf Feststellung, Unterlassung, Widerruf und Veröffentlichung abgewiesen wurde. Der Sänger, so der OGH, werde durch die beklagten Aussagen Naskes weder "ins rechte Eck gestellt". Es lässt sich aus Naskes Worten auch keine Unterstellung einer "verbotenen, verpönten, rechten Ideologie" herauslesen.

Gabalier müsse bei solchen Aussagen "einen höheren Grad an Toleranz zeigen". Gabalier habe "doch selbst öffentliche Äußerungen getätigt, die geeignet sind, Kritik auf sich zu ziehen". Da liegt die Latte für das Beleidigtsein also höher als bei anderen und so urteile man "durchaus im Sinn der Rechtssprechung zu Äußerungen von Politikern in Ausübung ihres öffentlichen Amtes", wie der OGH schreibt. Der Sänger irrt nämlich, wenn er meint, "dass diese strenge Regel nur auf Politiker anzuwenden sei". Beispielsweise hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in ähnlicherweise entschieden bei Wissenschaftler, die sich als Autoren von Beträgen in Tageszeitungen an einer öffentlichen Diskussion beteiligen.