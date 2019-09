"Game of Thrones" letztes Mal Favorit bei Emmy-Verleihung

In Los Angeles findet am Sonntagabend (Ortszeit, Montag 02.00 Uhr MESZ) die 71. Verleihung des renommierten US-Fernsehpreises Emmy statt. Dabei könnte zum letzten Mal die Fantasy-Serie "Game of Thrones" abräumen, die heuer nach acht Staffeln eingestellt wurde und abschließend mit 32 Emmy-Nominierungen einen neuen Rekord aufstellte.

