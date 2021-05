Game over für die alten Computer-Spielhallen?

Blüp. Blüp. Biep! Mehrstöckige Gebäude, voll von röhrenden Spielautomaten. In Europa sind sie fast ausgestorben, in Japan gibt es sie noch. Durch die Pandemie könnten die letzten "Arcades" ihrer Art bankrottgehen.

Drinnen, hinter der Schiebetür aus Glas, dudelt es in mächtiger Lautstärke. Plötzlich überragt ein Quietschen das Dudeln, dann drängt sich ein Zwirbeln dazwischen, kurz später überlagert von Schießgeräuschen. Und dann hört es sich so an, als wäre etwas explodiert. Wo genau das jetzt herkommt, ist schwer zu sagen. Auf einen suchenden Blick hin sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht: oder eher vor Maschinen. Zen, stille Bedächtigkeit und Rücksichtnahme haben hier keinen Platz. Dies ist die laute Seite von ...